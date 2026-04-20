Мать 15-летней роженицы: Дочь сказала, что ее изнасиловал сосед - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, в Уджарском районе 15-летняя девочка родила ребенка.

По информации Qafqazinfo, мать подростка прокомментировала произошедшее.

Женщина утверждает, что в случившемся виноват их сосед.

«Я не знала об этом. 31 марта я отвела дочь к врачу и там узнала, что она беременна. Дочь говорит, что ее изнасиловал сосед Велиев Сабир. Мы близко общались с этим соседом, ходили друг к другу», — рассказала мать.

Отец упомянутого соседа заявил, что его сын не причастен к этому:

«В отдел полиции вызвали 6-7 человек для дачи объяснений. Все станет ясно по результатам ДНК-экспертизы. На моего сына наговаривают», — сказал он.

В Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей сообщили, что в связи с распространившейся в соцсетях информацией о рождении ребенка несовершеннолетней в Уджарском районе начато соответствующее расследование.

15:37

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей начал соответствующее расследование на основании информации о рождении ребенка несовершеннолетней в Уджарском районе.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщил пресс-секретарь Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

По его словам, согласно данным, предоставленным местным органом исполнительной власти, несовершеннолетняя и новорожденный в настоящее время находятся в медицинском учреждении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Официальный представитель Госкомитета отметил, что профильные структуры продолжают расследование по данному факту. По его результатам будет дана правовая оценка вопросу ответственности родителей подростка.

Наряду с этим продолжаются необходимые меры по защите прав несовершеннолетней и ребенка, а также по обеспечению их социальной и психологической поддержкой.

14:02

В Уджаре правоохранительные органы инициировали уголовное производство по факту рождения ребёнка у несовершеннолетней девочки.

Данную информацию предоставили 1news.az в ответ на соответствующий запрос от региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Согласно поступившей информации, Следственным отделом районного отдела полиции возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия по нему продолжаются», - говорится в сообщении.

13:38

В Уджарском районе девочка-подросток родила ребенка.

Как сообщает АПА, 15-летняя местная жительница была госпитализирована в родильное отделение центральной районной больницы.

Согласно информации, предоставленной из медучреждения, девочка 2011 года рождения поступила 14 апреля примерно в 19:00 с родовыми схватками.

Врачи установили, что срок беременности составлял 31-32 недели. В 20:20 пациентка родила мальчика весом 1 900 г и ростом 44 см.

Состояние матери и новорожденного было оценено медперсоналом, и в соответствии с клиническими протоколами была оказана необходимая медицинская помощь. 17 апреля роженица была выписана в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение акушера-гинеколога.

О происшествии были уведомлены правоохранительные органы.