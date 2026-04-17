Юный дзюдоист Расул Самедзаде прославил Азербайджан в сердце Африки - ФОТО - ВИДЕО

Ученик Baku Oxford School, член Judo Club 2012 14-летний Расул Самедзаде отправился в Уганду и вернулся оттуда, оставив за собой не только добрые дела, но и тёплую память об Азербайджане.

В посёлке Чепускиния Расул организовал прокладку водопровода с чистой питьевой водой - работы заняли 20 дней. Водоснабжение получили три деревни и местная школа, сотни людей получили доступ к ресурсу, которого прежде у них не было. Параллельно жителям была оказана продовольственная помощь.

«Знаю, что дети Уганды тратят часы каждый день только на то, чтобы донести воду до дома. Это время они могли бы проводить в школе, учиться, развиваться. Проведенный мной водопровод - это не просто трубы, а возможность для детей Уганды выбрать образование вместо изнурительного труда», - говорит Расул Самедзаде.

В посёлке Номало Расул Самедзаде подарил местной школе компьютер и многочисленные канцелярские принадлежности, а также провёл мастер-классы по дзюдо для детей. Специально для этого он привёз из Азербайджана 30 кимоно и раздал их юным спортсменам - для многих из них это было первое знакомство с этим видом единоборств.

«Дзюдо учит не просто бороться - оно учит уважать соперника, держать удар и верить в себя. Хотел, чтобы эти дети почувствовали то же, что когда-то почувствовал я, впервые надев кимоно. Может быть, среди них есть будущий чемпион - и теперь у него есть шанс», - рассказывает юный азербайджанский дзюдоист.

Проделанная работа не осталась незамеченной со стороны правительства Уганды. Расул встретился с президентом федерации дзюдо Уганды Джоррджем Уильямом, а также с генеральным секретарём министерства спорта страны Бернардом Патриком Огвелом. По итогам встреч ему были вручены почётные грамоты и официальная благодарность - за реализацию инфраструктурных проектов, оказание продовольственной помощи местным жителям и активную работу по развитию дзюдо в стране.

«Ехал в Уганду не за наградами - хотел просто помочь людям, которые в этом нуждаются. Но для меня было очень важно, чтобы везде, где я появлялся, знали: это приехал азербайджанец. Я хотел, чтобы люди в далёкой африканской деревне услышали слово «Азербайджан» - и чтобы оно ассоциировалось у них с добром, заботой и уважением. Азербайджан - страна с большим сердцем, и я надеюсь, что мне удалось это показать» - отмечает Расул Самедзаде.