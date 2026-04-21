В чем причина массовой гибели каспийских тюленей? - ФОТО

Каспийский тюлень – хищное млекопитающее, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса, самый маленький из тюленей. В последние годы их популяция продолжает сокращаться.

На побережьях прикаспийских стран часто фиксируется массовая гибель каспийских тюленей. Подобные случаи наблюдаются то на казахстанском, то на российском, то на азербайджанском побережье.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил заведующий кафедрой зоологии и физиологии Бакинского государственного университета, доктор философии по биологии, доцент Абульфаз Тагиев.

По его словам, есть несколько причин массовой гибели каспийских тюленей.

«Одной из главных причин является заражение тюленей вирусными инфекциями. Это приводит к ослаблению их иммунитета, в результате чего фиксируются случаи смерти. С другой стороны, Каспийское море богато нефтегазовыми ресурсами. В результате добычи нефтепродукты и тяжелые металлы в течение длительного времени постепенно накапливаются в организме тюленей – в печени, почках и других органах. В результате их иммунная система ослабевает, что повышает вероятность гибели. Третьим фактором является нехватка пищи. Известно, что основной пищей тюленей является килька. Значительное сокращение популяции кильки в Каспии в последние годы может стать причиной гибели тюленей из-за недостаточности пищевых ресурсов. Еще одна причина – вероятность попадания тюленей в рыболовные сети. Кроме того, добыча газа со дна Каспия входит в число факторов, которые могут вызвать отравление и гибель тюленей.

На абшеронском побережье, особенно в районе Пиршаги, в период с декабря по март встречаются случаи гибели тюленей, хотя и не массовые. Такие случаи зафиксированы и в этом году».

Ранее в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана на побережье Каспийского моря было обнаружено 97 туш тюленей.

По словам специалистов Института гидробиологии и экологии Казахстана, тюлени погибли более месяца назад, однако на берег их вынесло только штормовыми ветрами. Причины гибели расследуются.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

