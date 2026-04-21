Пашинян: В новой Конституции Армении не должно быть отсылки на Декларацию о независимости

В новой Конституции не должно быть отсылки на Декларацию о независимости, заявил премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Свою позицию я четко выражал, сказав, что новая Конституция не должна содержать ссылку на Декларацию. Почему? Очень просто, исходя из необходимости не продолжать карабахское движение. Если мы сегодня примем новую Конституцию, и в тексте преамбулы будет ссылка на Декларацию, это будет означать, что мы продолжаем карабахское движение. Если мы продолжаем карабахское движение, значит, возобновляем конфликт с Азербайджаном. Если возобновляем конфликт с Азербайджаном, значит, мир невозможен», - заявил Пашинян.

