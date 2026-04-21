В Иране опровергли слова Трампа о смертном приговоре для восьми женщин

Судебная система Ирана опровергла заявление президента США Дональда Трампа о смертном приговоре для восьми женщин.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, иранская судебная система утверждает, что президент США, ссылаясь на недостоверные данные, заявил, что в Иране к смертной казни были приговорены восемь женщин. Расследование же показывает, что такие приговоры не были вынесены, отмечает агентство.

Ранее американский лидер на своей странице в Truth Social призвал иранские власти освободить восемь женщин, приговоренных к смертной казни.