В Иране опровергли слова Трампа о смертном приговоре для восьми женщин

First News Media23:40 - 21 / 04 / 2026
Судебная система Ирана опровергла заявление президента США Дональда Трампа о смертном приговоре для восьми женщин.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, иранская судебная система утверждает, что президент США, ссылаясь на недостоверные данные, заявил, что в Иране к смертной казни были приговорены восемь женщин. Расследование же показывает, что такие приговоры не были вынесены, отмечает агентство.

Ранее американский лидер на своей странице в Truth Social призвал иранские власти освободить восемь женщин, приговоренных к смертной казни.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22