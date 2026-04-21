Арагчи назвал блокаду иранских портов нарушением режима прекращения огня

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал блокаду иранских портов и захват торговых судов нарушением режима прекращения огня.

Как передает ТАСС, об этом написал он в X.

"Блокада иранских портов - это акт войны и, следовательно, нарушение режима прекращения огня. Нападение на торговое судно и захват его экипажа в заложники - еще большее нарушение. Иран умеет бороться с ограничениями, защищать свои интересы и противостоять запугиванию", - написал он в X