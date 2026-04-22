Завтра движение поездов в метро будет осуществляться с задержками
В Баку продолжается расследование технического инцидента, произошедшего в метро 21 апреля.
Проводятся технические и организационные проверки, а также предварительная оценка случившегося.
В связи с этим 22 апреля движение поездов по всем линиям Бакинского метрополитена будет осуществляться по субботнему графику.
Интервалы движения:
- «Ахмедлы – 28 Мая» — 2 минуты 30 секунд
- «28 Мая – Дарнагюль» — 5 минут
- «28 Мая – Ичеришехер» — 5 минут
С расписанием движения по другим направлениям можно ознакомиться по ссылке
