Трамп продлил перемирие с Ираном по просьбе Пакистана

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном, сославшись на «серьёзные расколы» внутри иранского правительства и на просьбу пакистанского руководства.

При этом американская военно-морская блокада иранских портов, по его словам, будет продолжена.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social. Публикация появилась на фоне того, что действующее перемирие, вступившее в силу 8 апреля, должно было истечь в среду.

«Исходя из того, что правительство Ирана серьёзно расколото — что неудивительно, — и по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Шехбаза Шарифа из Пакистана, нас попросили приостановить нашу атаку на страну Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не смогут выработать единое предложение», — заявил американский президент.

«Поэтому я распорядился, чтобы наши вооружённые силы продолжили блокаду и во всех остальных отношениях оставались готовыми и способными действовать. Соответственно, я продлю режим прекращения огня до тех пор, пока их предложение не будет представлено, а переговоры так или иначе не будут завершены», — добавил он.

Роль Пакистана

Исламабад в последние недели выступает ключевым посредником между Вашингтоном и Тегераном. По сообщениям международных агентств, пакистанские власти ведут «интенсивные посреднические усилия», чтобы обеспечить проведение второго раунда переговоров между США и Ираном в своей столице. В процесс вовлечены премьер Шехбаз Шариф, начальник штаба сухопутных войск фельдмаршал Асим Мунир, вице-премьер и глава МИД Исхак Дар, а также советник премьер-министра по национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что фельдмаршал Мунир был направлен в Тегеран для переговоров с иранским руководством.

Блокада сохраняется

Несмотря на продление перемирия, экономическое давление на Иран не ослабевает. На прошлой неделе США ввели полную военно-морскую блокаду иранских портов, а в воскресенье американские силы захватили иранское торговое судно Touska в Аравийском море — это был первый инцидент такого рода с момента начала блокады. Миссия Ирана при ООН назвала захват «грубым нарушением международного права и актом агрессии с признаками пиратства».

В тот же день полуофициальное иранское агентство Tasnim, связанное с КСИР, сообщило, что Ормузский пролив вновь «закрыт до дальнейшего уведомления».

Переговоры под вопросом

По данным ряда американских СМИ, поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад на второй раунд переговоров была отложена после того, как иранская сторона отказалась принять американские условия. Иранское государственное телевидение также заявляло, что «ни одна делегация из Ирана не посещала Исламабад».

В интервью CNBC Трамп выразил уверенность в успехе дипломатии, отметив, что Иран «не имеет выбора» и вынужден будет направить переговорщиков. Одновременно в разговоре с журналистами американский президент не исключил и возобновления ударов: «Я ожидаю, что буду бомбить, потому что с таким настроем идти лучше».

По материалам Truth Social, CBS News, Fox News, PBS News.