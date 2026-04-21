Мадьяр пригрозил отстранить от должности президента, если тот сам не уйдет

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что отстранит от должности президента страны Тамаша Шуйока и других чиновников, если они не уйдут со своих постов добровольно.

"Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности", - написал Мадьяр в соцсети X.

Он уточнил, что это относится к президенту Венгрии, председателю Верховного суда, председателю Национального управления по делам юстиции, председателю Конституционного суда и генеральному прокурору.

Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.

Источник: РИА Новости

Актуально

Общество

Работа Бакинского метрополитена восстановлена - ОБНОВЛЕНО

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в Агдам - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Какой будет погода в Баку и регионах в среду?

Общество

Дополнительные автобусы привлечены на маршруты вдоль станций метро

В мире

ЕС одобрил отправку в Армению миссии по противодействию гибридным угрозам

Церковь должна платить налоги: Пашинян представил дорожную карту ГД по реформе ААЦ

Министр обороны Израиля пригрозил лидеру «Хезболлы»

Франция признала миллиардные потери от войны на Ближнем Востоке

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Моджтаба Хаменеи: ВМС Ирана готовы вновь нанести поражение противникам

СМИ: Вэнс не примет участия во втором раунде переговоров с Ираном - ОБНОВЛЕНО

КСИР с сегодняшнего вечера закрывает Ормузский пролив

Стрелявший в турецкой школе — сын полицейского и учительницы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Очередная группа переселенцев прибыла в Агдам - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

ЕС одобрил отправку в Армению миссии по противодействию гибридным угрозам

Сегодня, 15:07

Работа Бакинского метрополитена восстановлена - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Какой будет погода в Баку и регионах в среду?

Сегодня, 15:00

Депутат предложил присвоить участвующим в разминировании статус ветерана войны

Сегодня, 14:45

Дополнительные автобусы привлечены на маршруты вдоль станций метро

Сегодня, 14:30

В Иране назвали условие участия игроков сборной в ЧМ-2026 по футболу

Сегодня, 14:20

Мурад Дадашев: Память об Анаре Мамедханове всегда будет жить в сердцах

Сегодня, 14:05

За насилие над ребёнком - штраф до 200 манатов

Сегодня, 13:50

В Азербайджане будут штрафовать и подвергать административному аресту за попрошайничество

Сегодня, 13:43

За дипфейки - до 7 лет: В Азербайджане ужесточили меры против незаконного AI-контента

Сегодня, 13:40

Генпрокуратура опровергла слухи об освобождении Ахмеда Ахмедова

Сегодня, 13:20

Кая Каллас: нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией имеет для ЕС чрезвычайно важное значение

Сегодня, 13:17

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:13

Церковь должна платить налоги: Пашинян представил дорожную карту ГД по реформе ААЦ

Сегодня, 12:58

В Баку легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: есть погибший и пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 12:48

Министр обороны Израиля пригрозил лидеру «Хезболлы»

Сегодня, 12:45

Омбудсмен Азербайджана предлагает повысить штрафы за продажу энергетических напитков детям

Сегодня, 12:30

Франция признала миллиардные потери от войны на Ближнем Востоке

Сегодня, 12:22

Мадьяр пригрозил отстранить от должности президента, если тот сам не уйдет

Сегодня, 12:12
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22