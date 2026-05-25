Ливни, град и сильный ветер: фактическая погода в Азербайджане

Обнародованы фактические данные о погоде в Азербайджане по состоянию на 9:00 25 мая.

Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии, на большей части территории страны продолжаются осадки, местами интенсивные и сильные. Количество выпавших осадков составило: в Зардабе - 71 мм, Шеки (Кишчай) - 69 мм, Огузе - 40 мм, Гахе (Сарыбаш) - 30 мм, Исмаиллы и Загатале - 29 мм, Балакене - 24 мм, Гёйчае и Гёйгёле - 18 мм, Шахбузе - 16 мм, Геранбое и Нахчыване - 14 мм, Евлахе, Мингячевире и Нафталане - 13 мм, Садараке и Гяндже - 12 мм, Агдаме и Тертере - 11 мм, Кюрдамире и Халтане - 10 мм, Гобустане и Габале - 9 мм, Баку, на Абшеронском полуострове и в Шамахе - 8 мм, Шаруре - 7 мм, Билясуваре, Барде, Бейлягане, Хызы, Грызе, Шахдаге и Джульфе - 6 мм, Джалилабаде, Сабирабаде, Шамкире и Гядабее - 5 мм, Лерике, Лянкяране, Товузе и Дашкесане - 4 мм, Ярдымлы, Агстафе и Хыналыге - 3 мм, Губе, Имишли, Хачмазе, Астаре и Ордубаде - 2 мм, Гусаре, Шабране, Нефтчале, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули - 1 мм.

24 мая около 18:00–18:05 в селе Баш Зейзит Шекинского района выпал град диаметром 15–20 мм, в селе Баш Гёйнюк того же района - диаметром 10–15 мм, а около 19:48–19:53 град диаметром 21–25 мм прошел в Ярдымлы.

В некоторых районах дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Шахдаге достигает 20 м/с, а в Дашкесане - 18 м/с.