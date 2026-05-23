Число погибших на угольной шахте в Китае возвросло до 90 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате взрыва газа на угольной шахте в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая выросло до 90, сообщило Центральное телевидение Китая.

К поисково-спасательным работам привлечены в общей сложности 345 человек.

Взрыв на угольной шахте в уезде Циньюань китайской провинции Шаньси повлек гибель 82 человек, сообщило агентство Xinhua.

Отмечается, что лица, ответственные за инцидент, «взяты под контроль» в соответствии с законом, спасательные работы еще продолжаются.

Инцидент произошел 22 мая примерно в 15:29 по бакинскому времени. Отмечается, что взрыв произошел вследствие превышения допустимого уровня угарного газа.