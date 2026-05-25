Рафиев: Азербайджан и ЦАР осенью проведут переговоры по установлению дипотношений

Азербайджан осенью этого года планирует начать переговоры с Центральноафриканской Республикой для установления дипломатических отношений.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на мероприятии ко Дню Африки 2026: "Восходящий континент, новые партнерства".

Говоря о динамике отношений, Рафиев напомнил, что с прошлого года Азербайджан провел 12 политических консультаций с африканскими странами.

"Были организованы пять правительственных миссий при участии межведомственных делегаций республики. Сегодня Азербайджан имеет дипломатические отношения со всеми африканскими странами, кроме одной - Центральноафриканской Республики, с которой мы планируем начать соответствующие переговоры уже в сентябре", - сказал замминистра.