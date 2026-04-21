ЕС одобрил отправку в Армению миссии по противодействию гибридным угрозам

Министры иностранных дел стран ЕС одобрили создание новой гражданской миссии в Армении, которая будет оказывать поддержку Еревану в противодействии гибридным угрозам, включая иностранное вмешательство в избирательные процессы, кибератаки и незаконное политическое финансирование.

Миссия начнет работу в ближайшие месяцы. Ожидается, что новая группа ЕС будет работать в Армении в течение двух лет и состоять из 20–30 международных сотрудников. Она будет действовать под названием «Миссия партнерства ЕС».

