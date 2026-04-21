Кая Каллас: нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией имеет для ЕС чрезвычайно важное значение
Для Евросоюза нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией имеет чрезвычайно важное значение.
Об этом заявила верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Армения и Азербайджан, нормализация их отношений имеет для нас чрезвычайно важное значение», — сказала Каллас журналистам до начала очередного заседания глав МИД ЕС.
«Мы также собираемся обсудить новую миссию для Армении и то, как можем дальше содействовать их отношениям с Азербайджаном», — добавила она.
По ее словам, в повестку заседания включен ряд других вопросов международной повестки.
