В Иране назвали условие участия игроков сборной в ЧМ-2026 по футболу

Сборная Ирана может принять участие в ЧМ-2026 по футболу при условии обеспечения безопасности ее игроков.

Об этом сообщил министр спорта Исламской Республики Ахмад Доньямали.

«Если будет обеспечена безопасность игроков национальной сборной в США, мы поедем на чемпионат мира. Но решение об участии будет приниматься правительством и Высшим советом национальной безопасности [Ирана]», — приводит его слова агентство Tasnim.

13 марта Доньямали заявил, что Иран хотел бы перенести игры национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года из США в Мексику и вел переговоры с Мехико.