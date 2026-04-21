Какой будет погода в Баку и регионах в среду?

22 апреля в Азербайджане ожидается морось, в основном будет без осадков.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах вероятен туман и морось. Северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 9–11° тепла, днем - 15–20° тепла. Атмосферное давление снизится с 760 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75–80%, днем - 60–65%.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых регионах возможны кратковременные дожди. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7–10° тепла, днем - 17–22° тепла. В горах ночью ожидается 1–6° мороза, днем - 5–10° тепла.