Дополнительные автобусы привлечены на маршруты вдоль станций метро

На все внутригородские маршруты, проходящие вдоль линий метро в Баку, привлекаются дополнительные автобусы.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

«Перевозчикам дано поручение выпустить на линии дополнительные и резервные транспортные средства. Процесс находится под контролем», - заявили в ведомстве.

Отметим, что на всех станциях Бакинского метрополитена временно ограничен вход для пассажиров. Сегодня днем на перегоне «Улдуз - Нариманов» возникла неисправность в подаче высокого напряжения на контактный рельс. По этой причине вход на все станции был ограничен, проведена эвакуация пассажиров. Сообщается, что работа метрополитена будет возобновлена в течение ближайшего часа.