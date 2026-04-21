Депутат предложил присвоить участвующим в разминировании статус ветерана войны

Депутат Сиявуш Новрузов предложил присвоить статус ветерана войны лицам, участвующим в разминировании.

Об этом он заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении во втором чтении изменений в Налоговый кодекс, а также в законы "Об образовании" и "О деятельности по разминированию".

Председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев, отвечая на вопрос депутата, отметил, что даже в случае обсуждения данного предложения статус ветерана войны на них распространяться не будет, поскольку гуманитарные операции по разминированию проводятся уже после завершения боевых действий.

