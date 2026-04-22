Состоялась церемония официальной встречи Президента Латвии - ФОТО
22 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Президента Латвии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Латвии.
Прозвучали государственные гимны Латвийской Республики и Азербайджанской Республики.
Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Эдгарсу Ринкевичсу, а члены латвийской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Главы государств сделали официальное фото.