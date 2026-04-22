Тегеран предупредил, что немедленно ответит в случае нападения США

Иранские Вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и немедленно нанесут удар по «заранее определенным целям» в случае нападения США.

Об этом заявил официальный представитель Центрального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран (ИРИ) «Хатам аль-Анбия» Ибрагим Зольфагари.

«Наши боеспособные и мощные силы уже давно находятся в состоянии стопроцентной готовности», — цитируют его иранские СМИ.

Зольфагари добавил, что в случае «агрессии и любых действий против Исламской Республики» иранские силы «немедленно и мощно нанесут удар по заранее определенным целям».

Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. При этом морская блокада иранских портов остается в силе.