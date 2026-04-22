 Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выступили с заявлениями для прессы - ФОТО | 1news.az | Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

First News Media13:00 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс выступили с заявлениями для прессы.

Сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Заявление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Еще раз, господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Я очень рад, что Вы приняли мое приглашение и посетили нашу страну с официальным визитом. Вы много раз бывали в Азербайджане в прежней должности, но в качестве Президента – впервые. У меня остались очень хорошие воспоминания о наших предыдущих встречах, в том числе о встрече в Давосе в январе прошлого года. Еще раз благодарю Вас за то, что Вы с нами. Уверен, что этот визит укрепит двусторонние отношения между нашими странами и создаст новые возможности для сотрудничества в различных областях.

На встрече один на один с Президентом, а также при участии делегаций мы широко обсудили различные аспекты нашей двусторонней повестки дня, а также вопросы международного значения. Мы рады, что у нас есть очень прочная основа для сотрудничества. Декларация о стратегическом партнерстве между нашими странами, подписанная девять лет назад, создает правовую основу и выводит наши отношения на очень высокий уровень. И на этой основе мы тесно сотрудничаем с целью развития партнерства в различных сферах.

Буквально неделю назад Совместная межправительственная комиссия провела заседание в Азербайджане, в Карабахе, в Шуше, где мы заслушали доклады сопредседателей - весьма многообещающие планы и множество вопросов, над которыми нам предстоит работать вместе. Сегодняшний бизнес-форум, безусловно, является еще одним свидетельством огромного потенциала в сфере ведения бизнеса, поиска возможностей для взаимных инвестиций, создания совместных производств и многого другого. Я ознакомился со списком участников. Это довольно широкий спектр представителей с обеих сторон. Надеюсь, это взаимодействие выльется в практические контракты.

Кроме того, мы договорились, что будем информировать друг друга о планах, программах и инвестиционных возможностях, чтобы компании обеих стран имели доступ к информации и могли планировать свою деятельность. Инвестиции в обеих странах, я думаю, принесут весьма ощутимые результаты. Азербайджанские инвесторы, как государственные, так и частные, готовы к этому виду деятельности, и я надеюсь, что бизнес-форум действительно станет прорывом в увеличении объема нашего взаимного торгового оборота, который, к сожалению, пока остается несколько скромным.

Еще один вопрос, который мы также договорились изучить, — это прямые авиарейсы, особенно сейчас, когда у некоторых авиакомпаний наблюдаются определенные сбои и нехватка авиационного топлива, что, к счастью, не затронуло азербайджанские авиакомпании. Это может стать еще одной возможностью. И, конечно же, контакты между людьми, образование. Мы были рады узнать, что в Латвии обучается более 450 азербайджанских студентов, и я уверен, что всем им по душе пребывание в Вашей прекрасной стране. Я помню свои многочисленные визиты и хочу поздравить Вас со всеми достижениями в развитии Вашей страны.

Мы также обсудили вопросы безопасности, региональное развитие на Южном Кавказе и в Балтийском регионе – вокруг нас многое происходит. Я проинформировал господина Президента о последних событиях на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, которые выглядят весьма обнадеживающими. Мир между нашими странами фактически установился с августа прошлого года, когда Президент Трамп пригласил обе страны в Белый дом, где мы подписали Совместную декларацию, а первоначальный текст мирного соглашения был парафирован министрами иностранных дел. С тех пор в мирном процессе наблюдается много положительной динамики, включая запуск торговых отношений, в частности поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, встречи представителей гражданского общества, представителей СМИ, что также способствует созданию нормальной атмосферы между странами, которые много лет находились в состоянии войны. Все это примеры, демонстрирующие, что только политическая воля и политическая мудрость, а также стратегическое видение будущего определяют развитие. Либо вы продолжаете бесконечную войну или войны, либо же останавливаетесь в тот момент, когда достигли желаемого на основе международного права, таким образом демонстрируя готовность к миру. Думаю, этот пример может оказаться важным для тех стран, которые до сих пор находятся в состоянии войны.

Еще раз хочу отметить, что отношения между нашими странами опираются на весьма прочную основу. И, думаю, важной ее составляющей являются наши личные отношения с господином Президентом. Мы знаем друг друга на протяжении многих лет — думаю, около двадцати лет или около того. И я лично действительно очень рад принимать нашего дорогого друга и его делегацию в Баку. Еще раз приветствую Вас и желаю приятного пребывания.

Х Х Х

Затем с заявлением выступил Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Заявление

Президента Эдгарса Ринкевичса

-Большое спасибо, господин Президент.

Прежде всего, от имени латвийской делегации и от себя лично хочу выразить благодарность за Ваше щедрое гостеприимство и теплый прием.

Считаю, что состоявшиеся сегодня обсуждения были весьма конструктивными, прагматичными и нацеленными на будущее сотрудничество. Мой официальный визит в Баку, мой официальный визит в Азербайджанскую Республику фактически подтверждает принципы нашего стратегического партнерства, подписанного в 2017 году.

Считаю, что в принятом нами сегодняшнем заявлении мы также обозначили дальнейшие шаги для развития нашего стратегического партнерства.

Позвольте мне также сказать, что в состав моей делегации входит не только ряд официальных лиц – министр иностранных дел, министр земледелия, госсекретарь Министерства внутренних дел, начальник пограничной службы. Это и обширная делегация представителей деловых кругов, и я с большим нетерпением жду проведения бизнес-форума, который состоится позже сегодня здесь, в Баку, с целью содействия экономическому сотрудничеству.

Что касается экономического сотрудничества, я считаю, и полностью согласен с Вашей оценкой, которая является весьма дипломатичной, что наш весьма скромный товарооборот необходимо увеличить. И я действительно верю, что существует множество возможностей в сферах оборонной промышленности, транспорта, фармацевтики. Мы также обсудили некоторые весьма практические способы обмена опытом.

Как вы знаете, Латвия – страна лесов, и мы обсудили планы, которые Вы, господин Президент, наметили по увеличению лесного покрова как в рамках модернизации и восстановления Карабаха, так и в более широком смысле. И здесь я считаю, что наши советы, а также наш опыт могут оказаться полезными. Мы поручили нашим соответствующим министрам работать в этом направлении.

Кроме того, Межправительственная комиссия, работавшая здесь, в Азербайджане, в Шуше на прошлой неделе, как я полагаю, уже обсудила ряд практических вопросов. Я очень надеюсь, что нам удастся увидеть практические результаты как работы комиссии, так и идей и решений, которыми мы обменялись и которые приняли сегодня.

Позвольте мне также обратиться к другим темам, которые я считаю весьма важными. Во-первых, я хочу поздравить Вас, господин Президент, и весь азербайджанский народ с мирным договором, который был парафирован между Азербайджаном и Арменией. Мы очень надеемся на скорейшее продвижение этого процесса. Мы всецело его поддерживаем, а также вашу позицию в этом отношении, и очень надеемся, что станем свидетелями заключения договора, важного для безопасности не только региона, но и всего мира. Кроме того, — и это еще один момент, который я хочу подчеркнуть, — мы наблюдаем позитивные шаги в сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом. Мы обсудили один конкретный вопрос, в отношении которого я хочу подчеркнуть нашу полную поддержку, — это либерализация визового режима. Потому что мы можем обсуждать многое, и мы пришли к выводу относительно связности, транспорта, прямых авиарейсов, однако важно, чтобы граждане Азербайджана имели более свободный доступ в Европейский Союз, а также чтобы европейские граждане имели доступ в Вашу прекрасную страну, поскольку существует огромный потенциал не только для бизнеса, но и для межличностных контактов и туризма.

И, конечно, мы видим роль Азербайджана, особенно в Транскаспийском транспортном коридоре и энергетическом секторе, как стратегически важную не только для Латвии, но и для Европейского Союза в целом.

И наконец, позвольте мне сказать, что мы, как президенты, много обсуждали региональные события. Мы высоко ценим гуманитарную помощь, которую Азербайджан предоставил Украине. Мы также внимательно прислушиваемся к тому, что господин Президент и его команда говорят о региональных событиях, касающихся Ирана и Ближнего Востока. Я еще раз воспользовался возможностью, чтобы выразить полную солидарность Латвии с Азербайджаном в связи с недавними атаками беспилотников на Азербайджан.

Мы обсудили, что можно и что следует сделать для нормализации ситуации. Латвия в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН готова работать и прислушиваться ко всем странам, в том числе к голосу и мудрости Азербайджана — это весьма важно, когда речь идет о региональных вопросах.

Господин Президент, как Вы отметили, я думаю, что мы встречались много раз, в основном во время моих визитов в Баку в качестве министра иностранных дел, затем в Давосе в прошлом году, и теперь я очень рад нынешнему официальному визиту.

Позвольте мне сказать, что мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Вас в Риге. Мы только что подсчитали, что минуло уже почти десять лет с Вашего последнего визита – годы пандемии COVID и некоторые другие проблемы, но такие контакты всегда полезны для обеих наших стран. Такие обоюдные контакты, а также наша дружба способствуют политическому, экономическому и культурному обмену.

Если говорить о личном, то я впервые побывал в Баку, в Азербайджане, в 2002 году. Затем я приезжал сюда еще много раз. Я полагаю, это мой шестой или седьмой визит. Я сбился со счета. Я восхищаюсь каждый раз, видя, как страна и особенно столица, - потому что министры и президенты обычно мало что видят за пределами столицы, - как Ваша страна и как Ваша столица развиваются. Мы знаем, что в это вложено немало Вашего личного внимания и участия.

Позвольте завершить свое выступление пожеланием всего наилучшего Вам, господин Президент, и всему азербайджанскому народу. Я с большим нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества – как сегодня, так и на многих встречах помимо этого официального визита.

Большое спасибо, господин Президент.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22