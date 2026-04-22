Президент Ильхам Алиев проинформировал латвийского коллегу о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении для прессы с находящимся с официальным визитом в нашей стране Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом глава государства отметил, что мир между Азербайджаном и Арменией по факту уже существует, что в прошлом году лидеры обеих стран были приглашены в Белый дом, где подписали Совместную декларацию, которая была парафирована министрами иностранных дел.