Токаев призвал исключить применение вооруженных сил на Каспии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал исключить применение вооруженных сил в прикаспийском регионе, передает РИА Новости.

"Еще одним объектом заботы для нашей страны является Каспийское море... Мы призываем все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния. Поэтому любое применение вооруженных сил в прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено", – сказал Токаев на первом Региональном экологическом саммите (RES) в Астане.

Он отметил, что охрана этого водоема имеет огромное значение для поддержания экологического баланса, биоразнообразия и устойчивого развития региона.

Токаев напомнил, что Казахстан инициировал межгосударственную программу по предотвращению дальнейшей деградации Каспия и создал Научно-исследовательский институт Каспийского моря для развития регионального научного сотрудничества.

Первый Региональный экологический саммит (RES) открылся в среду в Астане. Около 1,5 тысячи участников из стран Средней Азии, ЕС, ШОС и Ближнего Востока должны выработать практические решения для преодоления экологических и климатических вызовов региона и мира. Форум инициирован президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в 2023 году на генеральной ассамблее ООН.