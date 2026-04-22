Токаев призвал исключить применение вооруженных сил на Каспии

First News Media13:55 - Сегодня
Токаев призвал исключить применение вооруженных сил на Каспии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал исключить применение вооруженных сил в прикаспийском регионе, передает РИА Новости.

"Еще одним объектом заботы для нашей страны является Каспийское море... Мы призываем все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния. Поэтому любое применение вооруженных сил в прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено", – сказал Токаев на первом Региональном экологическом саммите (RES) в Астане.

Он отметил, что охрана этого водоема имеет огромное значение для поддержания экологического баланса, биоразнообразия и устойчивого развития региона.

Токаев напомнил, что Казахстан инициировал межгосударственную программу по предотвращению дальнейшей деградации Каспия и создал Научно-исследовательский институт Каспийского моря для развития регионального научного сотрудничества.

Первый Региональный экологический саммит (RES) открылся в среду в Астане. Около 1,5 тысячи участников из стран Средней Азии, ЕС, ШОС и Ближнего Востока должны выработать практические решения для преодоления экологических и климатических вызовов региона и мира. Форум инициирован президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в 2023 году на генеральной ассамблее ООН.

Актуально

Xроника

В Баку состоялся азербайджано-латвийский бизнес-форум - ФОТО

Политика

МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем Независимости - фото

Общество

«Я борюсь за справедливость» - отец погибшей девочки требует ответов по делу ...

Общество

До конца апреля закрыт участок трассы Муганлы-Исмаиллы-Габала

Политика

МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем Независимости - фото

Осуществлена репатриация граждан Азербайджана из Сирии

Президент Латвии: Подписание мирного соглашения станет знаковым событием не только для региона, но и для всего мира

Президент Эдгарс Ринкевичс: Латвия и Азербайджан являются стратегическими партнерами

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Хакан Фидан: Искренняя дружба лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана является посланием всему миру

Джейхун Байрамов и Магдалена Гроно обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Хикмет Гаджиев: Возможно подключение Армении к масштабным проектам в качестве транзитной страны

Последние новости

Анар Байрамов уволил ещё двух должностных лиц

Сегодня, 18:30

Южнокорейские истребители столкнулись из-за того, что пилоты делали фотографии

Сегодня, 18:15

Трамп допустил скорое возобновление переговоров с Ираном

Сегодня, 17:42

В Ормузском проливе три контейнеровоза подверглись обстрелу

Сегодня, 17:35

Скончался российский писатель Юрий Помпеев, осуждавший преступления армян в Ходжалы

Сегодня, 17:25

Украина возобновила транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию

Сегодня, 17:01

В регионах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки и паводки на горных реках

Сегодня, 17:00

МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем Независимости - фото

Сегодня, 16:57

«Я борюсь за справедливость» - отец погибшей девочки требует ответов по делу ясамальского пожара - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 16:45

В Баку состоялся азербайджано-латвийский бизнес-форум - ФОТО

Сегодня, 16:40

До конца апреля закрыт участок трассы Муганлы-Исмаиллы-Габала

Сегодня, 16:35

У племянницы Сержа Саргсяна конфискуют акции малой ГЭС и крупные денежные суммы

Сегодня, 16:28

Осуществлена репатриация граждан Азербайджана из Сирии

Сегодня, 16:20

Руководители четырех крупных медучреждений Азербайджана освобождены от должности

Сегодня, 16:15

В Азербайджане отменена звездная категория 4 отелей

Сегодня, 16:07

Пашинян требует компенсацию по делу о клевете против «Грапарак»

Сегодня, 16:00

В Бакинском метро сокращены интервалы движения поездов

Сегодня, 15:55

Генсек НАТО провел переговоры с главой МИД Турции - ФОТО

Сегодня, 15:35

Дочь экс-чиновника Минюста арестована за мошенничество

Сегодня, 15:30

Reuters: Украина передала США технологии по борьбе с иранскими БПЛА

Сегодня, 15:25
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22