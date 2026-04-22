Уиткофф о мире между Баку и Ереваном: договорились за шесть недель

Азербайджан и Армения заключили соглашение всего за шесть недель.

Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф на ежегодной конференции «Real Estate Impact» в Университете Майами.

«Они воевали 37 лет, а теперь стали лучшими друзьями. Кстати, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев теперь хорошие друзья, они сблизились благодаря усилиям президента Дональда Трампа. Это довольно примечательно», — отметил Уиткофф.