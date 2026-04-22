В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 14:07 по местному времени. Очаг землетрясения располагался на глубине 5 километров.

Отметим, что в последние недели в Каспийском море наблюдается сейсмологическая активность. Так, в апреле в Каспии зафиксировано 16 землетрясений.