Новый этап в сфере туристических услуг: сотрудничество Sabre и ABB

В сфере туристических услуг Азербайджана начинается новый этап развития.

Возможности использования различных туристических продуктов — авиабилетов, гостиниц, туров, трансферов, железнодорожных перевозок, круизов и других услуг — становятся более широкими и доступными.

Для реализации этих возможностей в последние несколько лет компания Sabre Azerbaijan предпринимает важные шаги по цифровизации туристических услуг в стране и предлагает технологические решения ведущим банкам. Первое масштабное сотрудничество было начато между Sabre Azerbaijan и ABB, и процесс интеграции новых сервисов в экосистему банка успешно продолжается.

В результате этого сотрудничества как корпоративные, так и розничные клиенты ABB в ближайшее время смогут приобретать авиабилеты полностью в онлайн-режиме через систему, основанную на передовых технологиях Sabre.

Благодаря цифровой трансформации и новым возможностям:

• туристические продукты становятся более прозрачными и управляемыми;

• операционные расходы и потери времени сводятся к минимуму;

• при финансовой поддержке банка туристические услуги становятся более доступными.

В настоящее время функциональность сервиса поэтапно расширяется, и ведется активная работа по внедрению еще более удобных и выгодных решений для пользователей.

В рамках сотрудничества Sabre Azerbaijan и ABB в ближайшей перспективе планируется:

• расширение портфеля услуг;

• интеграция дополнительных туристических продуктов;

• дальнейшее совершенствование пользовательского опыта.

Sabre Corporation — глобальная технологическая компания, основанная в США в 1960-е годы, которая разрабатывает решения для индустрии путешествий. Компания создает системы бронирования, дистрибуции и управления путешествиями для авиакомпаний, туристических агентств и других крупных участников туристической отрасли.

Одним из ключевых продуктов компании является глобальная система дистрибуции (GDS), которая объединяет на одной платформе многочисленные авиакомпании, гостиницы и другие туристические услуги по всему миру. Через эту систему ежедневно осуществляется миллионы операций, связанных с путешествиями. Технологии Sabre сегодня считаются одним из ключевых элементов цифровой инфраструктуры туристической индустрии во многих странах мира.

Sabre Corporation обладает значительным опытом реализации подобных интеграционных проектов с банками и крупными корпорациями по всему миру и успешно реализовала такие инициативы на различных рынках.

Сотрудничество между Sabre и ABB можно рассматривать как начало нового этапа интеграции банковских сервисов и технологий путешествий в Азербайджане. Эта инициатива создает дополнительную ценность для клиентов банка и способствует ускорению процессов цифровой трансформации в стране.

Следует отметить, что, несмотря на относительно недавнее начало деятельности на азербайджанском рынке, Sabre за короткий период успешно реализовала ряд крупных проектов и сформировала сильные позиции на рынке. Сегодня Sabre Azerbaijan уже стала одним из ключевых участников развития инновационных туристических технологий в стране.

О новых проектах и сотрудничествах компания Sabre Azerbaijan будет сообщать дополнительно.

