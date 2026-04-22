КСИР сообщил о задержании двух судов в Ормузском проливе

Иранские военные задержали два судна, попытавшихся пройти без разрешения в районе Ормузского пролива, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

«Военно-морские силы КСИР задержали и сопроводили к побережью Ирана два судна-нарушителя MSC-FRANCESCA, связанное с израильским режимом, и EPAMINODES, которые, не получив разрешения, поставили безопасность судоходства под угрозу», — передает агентство Tasnim заявление ВСМ КСИР.

Иранские военные в этой связи отметили, что «нарушение порядка и безопасности Ормузского пролива являются красными линиями» Ирана.

Источник: РИА Новости