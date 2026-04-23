Андрей Макаревич: «Баку превращается в город-сказку» - ФОТО

Российский музыкант, основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился в социальной сети Facebook своими впечатлениями о столице Азербайджана, где дал совместный концерт с латвийской эстрадной певицей Лаймой Вайкуле.

«С наслаждением выступили с Лаймой в Баку. В огромном дворце, он раньше был имени Ленина, а теперь имени Гейдара Алиева. Спасибо за теплый прием! Вообще Баку превращается в какой-то город-сказку. Не был тут сто лет и совершенно поражен. Первым делом пошёл на рынок - моя слабость. Мама дорогая! Захотелось прямо на нём построить маленький домик и никуда уже не ездить», - пишет А.Макаревич в Facebook, делясь в социальной сети нижеприведенными фотографиями.

Отметим, что в Баку Андрей Макаревич и Лайма Вайкуле выступили с концертной программой «От меня к тебе», с которой гастролируют по всему миру.