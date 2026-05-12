В Азербайджане среднемесячная зарплата превысила 1 100 манатов
Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в первом квартале 2026 года составила 1 151,5 маната, увеличившись на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.
Наиболее высокие заработные платы зафиксированы в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.
