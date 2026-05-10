JIVA прошла по бирюзовой дорожке «Евровидения 2026» под международный хит Айгюн Кязимовой - ВИДЕО

В Вене проходит церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение 2026».

Представительница Азербайджана - певица JIVA - прошла по бирюзовой ковровой дорожке в сопровождении азербайджанской делегации и танцора Эмина Усейнова, который также будет задействован в конкурсном номере артистки.

Во время выхода делегации Азербайджана на церемонии звучал международный хит народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой «S.O.S» - JIVA и Эмин Усеинов повторили вирусные движения из клипа «SOS», вызвав оживлённую реакцию публики и гостей мероприятия.

На дорожке JIVA призналась, что счастлива всему, что сейчас происходит в её жизни, и поблагодарила зрителей за поддержку. Певица также рассказала, что перед каждым выступлением звонит своей дочери - и сделает это снова перед выходом на сцену Евровидение 2026.

Для выхода на дорожку команда подготовила полноценный звездный look, собранный азербайджанскими модными специалистам - над образом певицы работали дизайнер Камилла Бабаева и стилист Анар Агакишиев.

Феликс Вишневецкий