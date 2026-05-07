Instagram начал массовую чистку: мировые звезды потеряли миллионы подписчиков

6 мая Instagram приступил к массовому удалению подписчиков у пользователей по всему миру в рамках масштабной чистки ботов и фейковых аккаунтов. Многие знаменитости, инфлюенсеры и контент-креаторы за одну ночь потеряли от тысяч до миллионов подписчиков.

Как сообщают зарубежные СМИ, среди пострадавших аккаунтов оказались Кайли Дженнер, Кристиано Рональдо, участницы BLACKPINK и другие мировые знаменитости:

- Кайли Дженнер – минус 15.000.000 подписчиков

- Кристиано Рональдо – минус 8.000.000 подписчиков

- Селена Гомес – минус 6.000.000 подписчиков

- Ариана Гранде – минус 6.000.000 подписчиков

- Джастин Бибер – минус 5.000.000 подписчиков

- Тейлор Свифт – минус 4.000.000 подписчиков

Предположительно, чистка стала частью продолжающейся кампании Instagram по борьбе со спам-аккаунтами, накруткой активности и бот-сетями. Отметим, что официального заявления от Instagram на эту тему пока нет.

Ситуация вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи и блогеры спорят о том, насколько велико количество фейковой активности на современных платформах. Некоторые владельцы небольших аккаунтов также сообщили о резких колебаниях числа подписчиков во время обновления. При этом многие считают, что подобные меры помогут сделать показатели вовлеченности и активности аудитории более достоверными.