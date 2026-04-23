После перенастройки светофоров на ключевых перекрёстках в Баку исчезла 220-метровая пробка - ВИДЕО

Транспортный затор, возникший на одной из основных магистралей столицы, полностью устранён.

Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом МВД провели анализ на пересечении улиц Басти Багировой и Джафара Джаббарлы, а также Джафара Джаббарлы и Мухаммеда Нахчывани в Ясамальском районе.

В сообщении пресс-службы Центра интеллектуального управления транспортом МВД отмечается, что с учётом возросшей в последнее время интенсивности движения на указанных перекрёстках, в целях обеспечения более свободного передвижения транспортных средств были приняты следующие меры:

- На пересечении улиц Басти Багировой и Джафара Джаббарлы цикл работы светофора (длительность зелёного и красного сигналов) сокращён на 18 секунд;

- На пересечении улиц Джафара Джаббарлы и Мухаммеда Нахчывани цикл работы светофора (длительность зелёного и красного сигналов) увеличен на 12 секунд.

Подчеркивается, что в результате проведённых работ транспортный затор на улице Басти Багировой, протяжённость которого в разное время суток достигала примерно более 220 метров, полностью ликвидирован.