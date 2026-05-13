Скончался телеведущий Владимир Молчанов

На 76-м году жизни скончался советский и российский телеведущий, журналист и автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов.

Российские СМИ сообщают, что в последние годы В.Молчанов серьезно болел. В 2021 году телеведущий перенес трансплантацию печени из-за онкологического заболевания, а спустя год пережил инфаркт. Сообщается, что в 2025 году он неоднократно попадал в больницу с сильными болями в животе.

По информации СМИ, последние дни жизни В.Молчанов также провел в больнице, где и умер после продолжительной болезни - причиной его смерти называют онкологическое заболевание.

За свою карьеру Владимир Молчанов работал над рядом известных телепроектов, среди которых программы «Время», «90 минут» и «120 минут».