Высокопоставленную чиновницу администрации Трампа отстранили после обвинений в «sugar daddy» отношениях - ФОТО

29-летняя Джулия Варваро, высокопоставленная чиновница администрации Дональда Трампа, была отстранена от исполнения обязанностей в Министерстве внутренней безопасности США (DHS) в апреле 2026 года.

Отметим, что Джулия Варваро занимала должность заместителя помощника министра по борьбе с терроризмом, а причиной отстранения стало начало внутреннего расследования после обвинений в её адрес со стороны бывшего партнера.

Бывший бойфренд Дж. Варваро, бизнесмен Роберт Б., утверждает, что девушка использовала его в качестве «sugar daddy», выманив около 40 000 долларов (68 тыс. манатов) на роскошный отдых, украшения Cartier и дорогие сумки.

По его словам, отношения продолжались около трёх месяцев и носили финансово неравный характер. Также он заявил, что считает ситуацию потенциально чувствительной с точки зрения безопасности, учитывая должность чиновницы в контртеррористическом подразделении.

Дж. Варваро отвергла обвинения, заявив, что речь идёт о личном конфликте с бывшим партнёром, который пытается представить отношения в искажённом виде. Она полностью отрицает обвинения, называя их местью «сумасшедшего бывшего парня» — по её словам, в получении подарков и совместных поездках в рамках отношений нет ничего противозаконного.

В Министерстве внутренней безопасности подтвердили факт отстранения, отметив, что проводится служебная проверка — окончательные выводы по итогам расследования пока не представлены общественности.