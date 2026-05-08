 Азербайджанская семья вернула детей, изъятых европейскими органами опеки - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Азербайджанская семья вернула детей, изъятых европейскими органами опеки - ФОТО

First News Media12:18 - Сегодня
Азербайджанская семья вернула детей, изъятых европейскими органами опеки - ФОТО

Как сообщалось ранее, у проживавших в Европе граждан Азербайджана — Мухаммеда Гулиева и Гюльтадж Абдуллаевой — почти год назад были изъяты двое детей — Дениз и Араз Абдуллаевы.

После длительных судебных разбирательств дети вновь воссоединились с родителями.

Об этом Гюльтадж Абдуллаева рассказала на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, в ходе судебного процесса удалось доказать невиновность родителей и добиться возвращения детей в семью.

«Суд детально изучил дело. Было официально подтверждено, что никакого насилия над детьми не было, а произошедшее стало результатом серьезного недоразумения. Слава Богу, сегодня мы снова смогли обнять наших детей», — написала она.

Гюльтадж Абдуллаева также отметила, что интересы семьи в суде представлял азербайджанский адвокат, работающий в Германии.

Напомним, ранее супруги сообщали СМИ, что несколько лет проживали в немецком Дортмунде. По их словам, органы опеки Германии начали расследование после обвинений в том, что мать якобы допустила жестокое обращение с ребенком во время пребывания в больнице. В результате детям был запрещен выезд за пределы еврозоны.

6 августа прошлого года, когда семья пыталась окончательно вернуться в Азербайджан, в аэропорту Парижа сотрудники полиции изъяли детей. 

Читайте по теме: 

Посольство Азербайджана во Франции сделало заявление о ситуации с семьей, у которой отобрали детей

Поделиться:
871

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Папу Римского с Днем коронации

Общество

Какая погода ожидается в Баку и регионах 9 мая

Общество

Баку с питомцем: где действительно рады гостям с животными - ФОТО

Общество

На Шахдаге выпал снег, в Гедабее - град - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Общество

Какая погода ожидается в Баку и регионах 9 мая

Баку с питомцем: где действительно рады гостям с животными - ФОТО

В рамках WUF13 будет организовано более 370 партнерских мероприятий

Пять лет в эфире: CBC FM отмечает юбилей

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди, усилится ветер 

«Дядя изнасиловал, а отец угрожает расправой»: что говорят официальные структуры о деле Нармин Ширалиевой?

От попрошайничества до трагедии на съемной квартире: почему 14-летняя девочка оказалась вне контроля семьи?

Внесена ясность по списаниям средств с карт при оплате проезда на общественном транспорте - ОФИЦИАЛЬНО

Последние новости

Какая погода ожидается в Баку и регионах 9 мая

Сегодня, 13:52

Пашинян: Армения должна была быть банановым государством, здесь не было мира с первого дня независимости

Сегодня, 13:23

Баку с питомцем: где действительно рады гостям с животными - ФОТО

Сегодня, 13:20

В рамках WUF13 будет организовано более 370 партнерских мероприятий

Сегодня, 13:05

Пять лет в эфире: CBC FM отмечает юбилей

Сегодня, 12:53

Шахин Багиров: Проект КПП Агбенд завершится в ближайшее время

Сегодня, 12:40

Ильхам Алиев поздравил Папу Римского с Днем коронации

Сегодня, 12:35

Россия отозвала аккредитации иностранных журналистов на 9 мая

Сегодня, 12:28

У животных, ввезенных из Грузии в Азербайджан, выявлены признаки зоонозной инфекции - ФОТО

Сегодня, 12:23

Азербайджанская семья вернула детей, изъятых европейскими органами опеки - ФОТО

Сегодня, 12:18

Трамп отложил повышение пошлин на автомобили из ЕС

Сегодня, 12:12

В Армении проводятся обыски в региональном офисе партии Карапетяна

Сегодня, 12:05

На Шахдаге выпал снег, в Гедабее - град - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 12:02

Антониу Кошта: ЕС готовится к возможным переговорам с Россией

Сегодня, 12:00

На оживленном перекрестке Баку время ожидания на светофоре сократится вдвое - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

В Армении официально началась предвыборная агитационная кампания

Сегодня, 11:50

Тайяр Байрамов о премии Президента: «Эта оценка является для меня большой честью»

Сегодня, 11:45

В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Сегодня, 11:42

Генпрокурор Армении представила список имущества, подлежащего конфискации у Кочаряна и других оппозиционеров

Сегодня, 11:37

На Агсуинском перевале произошел оползень - ФОТО

Сегодня, 11:30
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15