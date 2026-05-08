Азербайджанская семья вернула детей, изъятых европейскими органами опеки - ФОТО

Как сообщалось ранее, у проживавших в Европе граждан Азербайджана — Мухаммеда Гулиева и Гюльтадж Абдуллаевой — почти год назад были изъяты двое детей — Дениз и Араз Абдуллаевы.

После длительных судебных разбирательств дети вновь воссоединились с родителями.

Об этом Гюльтадж Абдуллаева рассказала на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, в ходе судебного процесса удалось доказать невиновность родителей и добиться возвращения детей в семью.

«Суд детально изучил дело. Было официально подтверждено, что никакого насилия над детьми не было, а произошедшее стало результатом серьезного недоразумения. Слава Богу, сегодня мы снова смогли обнять наших детей», — написала она.

Гюльтадж Абдуллаева также отметила, что интересы семьи в суде представлял азербайджанский адвокат, работающий в Германии.

Напомним, ранее супруги сообщали СМИ, что несколько лет проживали в немецком Дортмунде. По их словам, органы опеки Германии начали расследование после обвинений в том, что мать якобы допустила жестокое обращение с ребенком во время пребывания в больнице. В результате детям был запрещен выезд за пределы еврозоны.

6 августа прошлого года, когда семья пыталась окончательно вернуться в Азербайджан, в аэропорту Парижа сотрудники полиции изъяли детей.

