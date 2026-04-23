Погода на пятницу: В Баку ожидается до 19 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 24 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +8…+12°, днём +15…+19°. Атмосферное давление - 756 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днём 60-65%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. Местами осадки могут носить интенсивный характер, ожидаются грозы и град, в высокогорных районах - снег и туман. Ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха составит ночью +8…+12°, днём +20…+25°, в горах ночью +3…+8°, днём +13…+18°.