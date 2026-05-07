«Дядя изнасиловал, а отец угрожает расправой»: что говорят официальные структуры о деле Нармин Ширалиевой?

Вчера в социальных сетях широкое обсуждение вызвало обращение жительницы Низаминского района Баку Ширалиевой Нармин Дашгын гызы (2004 г.р.).

Девушка выступила с шокирующим утверждением о том, что подверглась сексуальному насилию и систематическим угрозам со стороны близких родственников.

По словам Нармин, некоторое время назад она стала жертвой насилия со стороны своего 33-летнего дяди А. Гасымлы. Девушка сообщила, что обратилась с соответствующим заявлением в Исмайыллинский районный отдел полиции. Однако, по её утверждению, после обращения в правоохранительные органы она столкнулась с жестким давлением и угрозами физической расправы со стороны отца и дяди.

Данная публикация вызвала бурный резонанс в сети: пользователи выразили глубокую обеспокоенность судьбой девушки, которая, по мнению общественности, может находиться в серьезной опасности.

Для прояснения ситуации мы в первую очередь связались с региональной группой пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Где нам сообщили, что Н. Ширалиева обратилась в полицию по указанному факту: «В настоящее время по обращению проводится процессуальная проверка, назначены соответствующие экспертизы. Следственные действия продолжаются».

По данному факту мы также направили запрос в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.

На наши вопросы ответил пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

«По данному вопросу Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей направил официальные обращения в соответствующие структуры - Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральную прокуратуру, а также в соответствующую районную исполнительную власть - с целью всестороннего расследования факта и предоставления правовой оценки. В настоящее время дело расследуется правоохранительными органами», - сообщил нам Т. Марданоглу.

Как отметил пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, в то же время, в связи с указанными утверждениями, с женщиной была установлена связь: «Ей были предложены соответствующие услуги для обеспечения ее безопасности, защиты прав и оказания необходимой социально-психологической поддержки. Комитет также предложил разместить женщину в приюте для обеспечения безопасных условий проживания, однако она от этого отказалась».

В настоящее время дело находится на стадии расследования. Мы продолжим следить за развитием событий и будем информировать наших читателей о ходе расследования.