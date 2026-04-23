Мексиканская королева красоты найдена мертвой в собственной квартире 

27-летняя обладательница титула Miss Teen Universe Baja California 2017 Каролина Флорес Гомес была найдена мёртвой в своей квартире в Мехико.

Инцидент произошёл 15 апреля и расследуется как возможное убийство с признаками семейного конфликта, сообщает 1news.az со ссылкой на мексиканские СМИ – причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

Каролина Флорес Гомес участвовала в региональном конкурсе красоты Miss Teen Universe Baja California, где в подростковом возрасте в 2017 году завоевала титул победительницы, позже она не продолжила международную карьеру в модельном бизнесе, однако оставалась известной в мексиканской медийной среде.

Сообщается, что в момент происшествия в квартире находились её муж и их маленький ребёнок. Основной версией следствия остаётся причастность близкого окружения, при этом проверяются различные версии произошедшего - в частности, подозрения пали на свекровь.

Отмечается, что местные правоохранительные органы уже начали масштабное расследование.