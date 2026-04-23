Задержан карманник, совершавший кражи в Насиминском и Ясамальском районах - ВИДЕО

Житель Насиминского района Баку обратился в полицию, сообщив, что во время проезда в общественным транспорте у него был украден мобильный телефон марки iPhone, находившийся в кармане.

В результате проведённых мероприятий сотрудниками 19-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении карманной кражи - ранее судимый 40-летний Шамси Мамедов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Выяснилось, что он также совершал аналогичные преступления на территории Ясамальского района.

По данным фактам расследование продолжается.