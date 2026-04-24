В Ханкенди запускаются автобусные маршруты

First News Media21:00 - Сегодня
Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщило о запуске новой сети общественного транспорта в городе Ханкенди.

Согласно информации, разработанная маршрутная схема охватывает ключевые точки города и направлена на обеспечение стабильного и качественного пассажирского обслуживания.

Внутригородские автобусные маршруты будут работать по следующим направлениям:

  • автобус №1: «Клиника Карабахского университета — Ханкендинская швейная фабрика»;
  • автобус №2: «Посёлок Кяркиджахан — железнодорожно-автовокзальный комплекс»;
  • автобус №3: «Клиника Карабахского университета — 1-й круг».

Всего на маршрутах предусмотрено 62 остановки, оборудованные соответствующими указателями. Перевозки будут осуществляться электробусами компании «BakuBus». На начальном этапе в городе будут задействованы 10 транспортных средств с интервалом движения 14–15 минут.

Оплата проезда будет полностью безналичной. Пассажиры смогут использовать карты «BakıKart», QR-билеты, а также банковские карты с поддержкой NFC и мобильные платёжные сервисы, включая Google Pay и Apple Pay. Пополнение карт возможно через терминалы, установленные в Ханкенди.

Движение автобусов будет отслеживаться в режиме реального времени через мониторинговый центр AYNA. Проект направлен на развитие современной, экологичной транспортной инфраструктуры в регионе. Отмечается, что электробусы «BakuBus» уже используются в Баку и Гяндже.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
