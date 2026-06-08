Мать Зейнаб Джавадлы выступила с видеообращением после ареста дочери в Дубае - ВИДЕО

На прошлой неделе стало известно об аресте дубайской полицией бывшей жены шейха Саида Аль Мактума - азербайджанской гимнастки Зейнаб Джавадлы.

По словам адвоката З.Джавадлы Дэвида Хэя, в заявлении прокуратуры утверждается, что она похитила детей в ходе разрешённого судом визита – известно, что дело находится на стадии расследования и в настоящее время рассматривается в рамках продолжающегося судебного разбирательства. Отметим, что инцидент, на который ссылается дубайская прокуратура, был в ноябре 2025 года.

Седьмого июня мать Зейнаб Джавадлы записала видеообращение к общественности, которое было размещено на Instagram-странице @justiceforzeynab.

«Как мать, я очень волнуюсь. В течение пяти дней нет вестей ни от Зейнаб, ни от детей. Куда и как их отвезли? Нет никакой информации… Ищу своих внуков и дочь. Цель этого видео заключается в том, чтобы все матери стали едиными со мной. Прошу всех нам помочь – призываю к помощи азербайджанский народ и мир, прошу быть едиными в этом вопросе», - заявляет в видеообращении мать Зейнаб Джавадлы.

Отметим, что в данный момент мать З.Джавадлы находится в Дубае.

Отметим, что азербайджанская гимнастка Зейнаб Джавадлы родилась в Баку, начала карьеру в художественной гимнастике, представляя клуб «Нефтчи» и сборную Азербайджана. На её счету - медали чемпионатов мира и Европы. В 2012 году завершила спортивную карьеру из-за травмы и стала тренером, сначала работала в Турции, затем вернулась в Баку и открыла секцию гимнастики для детей.

В 2015 году вышла замуж за шейха Саида Аль Мактумa, в браке родила троих дочерей. В 2020 году развелась, после чего заявляла о преследовании и ограничениях в общении с детьми, а также о том, что стала жертвой физического и эмоционального насилия со стороны бывшего мужа. Долгое время о судьбе Зейнаб Джавадлы ничего не было известно. В начале 2022 года появились сообщения, что она предстанет перед судом в Дубае по делу о лишении родительских прав и изъятии детей, однако дальнейших подробностей не публиковалось. После развода с шейхом и преследований З.Джавадлы не раз публично просила помощи для себя и дочерей, выставляя видеообращения на своей Instagram-странице.

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