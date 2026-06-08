Франция разместит свои войска на Кипре

Франция и Республика Кипр подпишут официальное соглашение о статусе сил (SOFA), которое позволит разместить французский военный контингент на территории острова.

Подписание документа запланировано на 8 июня в Никосии в рамках встречи министров обороны двух стран — Катрин Вотрен и Василиса Пальмаса.

Разрабатываемый документ детально определит юридические и технические условия нахождения французских военнослужащих на Кипре, регламентирует порядок проведения двусторонних и многосторонних военных учений, а также зафиксирует другие ключевые аспекты стратегического оборонного взаимодействия. Президент Кипра Никос Христодулидис ранее подчеркивал, что присутствие подразделений Вооруженных сил Франции на кипрской территории организуется исключительно в гуманитарных целях, а также для оперативного реагирования на региональные кризисы и укрепления общей европейской безопасности.

Источник: Politico