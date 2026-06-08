Армия Израиля ночью ударила по военным целям в Иране

Израильские ВВС нанесли ночью удары по Ирану, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Целью атаки названы военные объекты в западных и центральных районах исламской республики.

До этого вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы еврейского государства. Израильская армия заявила, что все ракеты были перехвачены. Это произошло после того, как ранее в воскресенье Израиль ударил по объекту "Хезболлах" в пригороде Бейрута. По версии израильской стороны, эта атака стала ответом на обстрелы северных районов еврейского государства со стороны "Хезболлах". Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице.

Источник: ТАСС