Пашинян обратился к Азербайджану и Турции

После оглашения предварительных итогов парламентских выборов премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением, в котором вновь подтвердил приверженность Еревана миру, региональному сотрудничеству и нормализации отношений с соседними государствами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, армянский премьер заявил, что позиция правительства Армении в отношении Турции и Азербайджана остается неизменной.

"Народ Армении выступает за мир, региональное процветание и региональное сотрудничество. Надеюсь, что это будет позитивно воспринято как Турцией, так и Азербайджаном", - отметил он.

По словам премьер-министра, одним из ключевых приоритетов Еревана остается институциональное укрепление мирного процесса с Азербайджаном. Он напомнил, что стороны уже согласовали текст мирного договора и теперь должны перейти к его подписанию.

"Что касается Азербайджана, то, как вы знаете, у нас есть предварительно согласованный мирный договор. Мы должны его подписать", - подчеркнул Пашинян.

Глава армянского правительства также коснулся армяно-турецких отношений, выразив надежду на дальнейший прогресс в процессе нормализации и открытие государственной границы между двумя странами.

Кроме того, Пашинян положительно оценил последние шаги в транспортной сфере и поблагодарил за решение открыть железнодорожный маршрут Ахалкалаки–Карс для армянских грузов.