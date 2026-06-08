В Баку на некоторых направлениях зафиксированы пробки
В Баку наблюдаются заторы на ряде основных магистралей.
Как передает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ), в настоящее время сложная дорожная ситуация наблюдается на следующих участках:
- Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января"
- улица Алы Мустафаева - в сторону проспекта Зии Буньядова
- проспект Зии Буньядова - от пересечения с улицей Муззаффара Нариманова в сторону станции метро "20 Января"
- проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в центр города
- проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в центр города
- Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в сторону центра
- дорога вдоль 1-го озера - в сторону проспекта Зии Буньядова
В ведомстве отмечают, что на этих участках наблюдаются интенсивное движение и заторы.
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