В армии Израиля сообщили о новом обстреле со стороны Ирана

Израильские военные зафиксировали новую волну ракет со стороны Ирана, сообщила армейская пресс-служба.

Воздушная тревога из-за ракетной опасности была объявлена во множестве районов в центре и на юге страны. Сирены прозвучали в том числе в Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве, Иерусалиме, южных пригородах Тель-Авива, включая район аэропорта Бен-Гурион, следует из данных системы оповещения о тревогах.

В самом Тель-Авиве тревоги не было, но слышно было несколько взрывов, вероятно, от последствий перехватов ракет в небе над центром страны, убедился корреспондент ТАСС.

До этого ночью ВВС Израиля ударили по Ирану. Армейская пресс-служба заявила, что их целью были военные объекты на западе и в центре исламской республики.

Вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы еврейского государства. Израильская армия заявила, что все ракеты были перехвачены. Это произошло после того, как ранее Израиль нанес удар по объекту "Хезболлах" в пригороде Бейрута. По версии израильской стороны, эта атака стала ответом на обстрелы северных районов еврейского государства со стороны "Хезболлах". Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице.

Источник: ТАСС