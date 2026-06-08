В двух районах Баку временно отключат электричество

В ряде районов Баку сегодня будет временно приостановлена подача электроэнергии.

Как передает 1news.az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами на трансформаторных пунктах.

В Ясамальском районе работы пройдут в сетях районного энергоснабжения и сбыта (RETSI). В связи с этим с 10:00 до 13:00 электроэнергия будет ограничена на части проспекта Парламента, улиц Микаила Мушфига, Казима Казымзаде и Исмаила бека Гутгашинлы.

Также в Низаминском районе ремонтные работы затронут трансформаторные пункты, из-за чего с 10:00 до 13:00 возможны отключения на улицах Ильхама Муззафероглу, Али Велиева, а также на отдельных участках проспекта Гара Гараева.

После завершения работ потребителям будет обеспечено более стабильное и качественное электроснабжение, отметили в компании.