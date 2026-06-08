В партии Пашиняна довольны предварительными результатами голосования

Члены партии «Гражданский договор» в штабе партии следят за подведением итогов голосования на состоявшихся в Армении парламентских выборах.

Руководитель администрации премьер-министра, глава предвыборного штаба партии «Гражданский договор» Араик Арутюнян опубликовал видеозапись, в которой отмечает, что предварительные результаты голосования очень удовлетворительные.

«Сейчас мы находимся в штабе партии «Гражданский договор», где подводим итоги голосования. Предварительные результаты очень удовлетворительные, и я думаю, что мы продолжим в том же духе и получим большинство. Подсчёт голосов всё ещё продолжается, но я не думаю, что цифры претерпят сильные изменения», - сказал Арутюнян.

В видеозаписи мнениями о предварительных результатах голосования поделилась также группа членов партии «Гражданский договор», которые тоже следят за подсчётом голосов в штабе. По их мнению, «Гражданский договор» одерживает уверенную победу.

К настоящему моменту Араик Арутюнян опубликовал на своей странице в соцсети результаты по 52 избирательным участкам, и на всех них лидирует «Гражданский договор».

Источник: Арменпресс