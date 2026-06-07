Сегодня в Армении проходят парламентские выборы - по сути, одни из самых судьбоносных в ее современной истории. Они должны дать ответ на главный вопрос: готово ли армянское общество окончательно выбрать путь мира или проголосует за реваншизм и конфронтацию?

Уже по мере развития избирательной кампании стало очевидно, что армянский народ голосует не столько за экономические программы и партийные лозунги, традиционно определяющие исход выборов. В центре политической борьбы - отношение к новой региональной реальности и к будущему армяно-азербайджанских отношений.

Фактически нынешние выборы представляют собой своеобразный референдум о завтрашнем дне страны, где главный вопрос состоит в том, каким путем Армения намерена идти дальше: продолжать жить мифами и реваншистскими иллюзиями, десятилетиями определявшими ее государственную политику, или двигаться к окончательной нормализации отношений с соседями и устойчивому миру в регионе.

Не менее показательна и модель нынешней избирательной кампании. Одной из наиболее заметных ее особенностей стало постоянное присутствие азербайджанской темы в заявлениях кандидатов, политических дебатах и публичных выступлениях.

Парадоксально, но упоминание Азербайджана и лично Президента Ильхама Алиева в предвыборных акциях и дискуссиях в эти дни звучало едва ли не чаще, чем упоминание самой Армении. Уже один этот факт наглядно свидетельствует о фундаментальных изменениях, произошедших в региональном политическом балансе за последние годы. Если прежде армянская политическая повестка во многом формировалась под влиянием ожиданий от внешних игроков, то сегодня политические силы в этой стране вынуждены признать фактор Азербайджана основным элементом региональной политики.

Сформировавшаяся после последних геополитических изменений реальность такова, что ни одна инициатива в сфере безопасности, экономического сотрудничества, региональных коммуникаций не может быть реализована без учета позиции и интересов Баку. Данный фактор сам по себе демонстрирует, насколько существенно изменилась расстановка сил на Южном Кавказе, и кто сегодня задает основные параметры региональной повестки. И это уже не вопрос интерпретаций, а политическая реальность – именно позиция Азербайджана как архитектора новой региональной архитектуры безопасности сегодня во многом определяет перспективы мира, стабильности и дальнейшего развития всего региона.

Итогов нынешних выборов в Армении ждут не только в самой стране - за тем, какой курс выберет Ереван после голосования, внимательно наблюдают и многочисленные внерегиональные игроки.

С точки зрения Азербайджана главный смысл нынешних выборов заключается не в распределении мандатов и не в фамилиях победителей. Ключевое значение имеет стратегический выбор армянского общества. Фактически сегодня граждане Армении выбирают между политикой мира и окончательной нормализации отношений с соседями, либо сохранением опасной сепаратистской идеологии.

Этот стратегический выбор неизбежно рассматривается через призму новой региональной реальности, сформировавшейся в последние годы. Именно Азербайджан после полного восстановления своей территориальной целостности и утверждения норм международного права стал главным центром формирования региональной повестки. Сегодня любые стратегические решения, касающиеся архитектуры безопасности, транспортных коммуникаций, экономической интеграции и долгосрочной стабильности Южного Кавказа, так или иначе связаны с позицией Баку. Именно Азербайджан в последние годы последовательно продвигает мирную повестку, выдвигая конкретные инициативы по нормализации отношений, делимитации границ, открытию региональных коммуникаций. В отличие от многих внешних игроков, рассматривающих регион сквозь призму собственных геополитических интересов, Баку заинтересован в формировании устойчивой системы безопасности в регионе. Поэтому не будет преувеличением сказать, что сегодня именно Азербайджан выступает главным архитектором мирного процесса на Южном Кавказе.

На этом фоне выборы в Армении во многом должны показать, готово ли армянское общество поддержать эту историческую возможность для окончательной нормализации отношений и установления долгосрочного мира в регионе. Если Армения действительно в этом заинтересована, то такой выбор должен найти отражение в результатах народного волеизъявления и будущих политических решениях. Если же армянское общество сделает ставку на силы, предлагающие конфронтацию, внешнеполитические авантюры и попытки пересмотра сложившихся реалий – то, что же, это также станет вполне однозначным политическим сигналом. И ответственность за последствия этого выбора тоже будет лежать на самой Армении.

Итак, сегодня перед армянским народом стоит принципиальный выбор. С одной стороны - перспективы устойчивого мира, нормализации отношений с соседями, открытия новых экономических возможностей и интеграции в региональные процессы. С другой - продолжение политических спекуляций вокруг давно закрытых вопросов и попытки вновь превратить страну в инструмент внешних геополитических игроков.

В этом контексте особо настораживает, что в ходе нынешней избирательной кампании имела место тенденция к возвращению в политическую повестку «карабахской темы». Несмотря на то, что она давно закрыта, реваншистские силы в Армении продолжают использовать ее как инструмент для мобилизации электората. Характерно, что такая риторика поддерживается и различными внешними кругами. Все это свидетельствует о попытках определенных сил не допустить окончательного закрытия страницы конфликта и сохранить «карабахскую карту» в качестве инструмента политического давления и геополитических спекуляций.

И это еще раз подтверждает обоснованность требования Баку о внесении изменений в конституцию Армении. Речь идет о необходимости устранения любых правовых оснований для территориальных претензий к Азербайджану. Для окончательного закрытия этого вопроса проблема должна быть решена на конституционном уровне.

Азербайджан неоднократно заявлял, что не претендует на вмешательство во внутренние дела Армении. Однако вопрос территориальных претензий в конституции напрямую связан с будущей архитектурой безопасности в регионе. До тех пор, пока подобные положения сохраняются в фундаментальных государственных документах Армении, всегда будет существовать риск возвращения реваншистской повестки при смене политической конъюнктуры. Именно поэтому конституционные изменения рассматриваются в Баку как необходимый элемент формирования устойчивого мира. Фактически армянскому обществу предстоит определить, готово ли оно окончательно отказаться от политики территориальных претензий - и закрепить этот выбор на институциональном уровне.

Еще одно важнейшее ожидание Азербайджана заключается в окончательной ликвидации всех структур, связанных с бывшим сепаратистским режимом. Это один из обязательных элементов мирной повестки. Речь идет не только о представительствах, действующих на территории Армении. Логика мирного процесса требует закрытия всех так называемых «институтов», продолжающих поддерживать иллюзию существования нелегальных образований. То есть, этот подход должен распространяться не только на внутреннюю политику Армении, но и на деятельность соответствующих структур за рубежом. Сохранение различных «представительств», «миссий» и иных подобных структур во Франции, США, России и других государствах вступает в прямое противоречие с заявлениями Еревана о признании территориальной целостности Азербайджана. И если Армения действительно нацелена на окончательное закрытие страницы конфликта, то она должна предпринять последовательные шаги по прекращению деятельности подобных институтов - независимо от страны их нахождения. Иначе неизбежно возникнет вопрос: идет речь о реальном отказе от прежней политики или лишь о временной тактической корректировке риторики.

Сегодняшние выборы имеют значение не только для самой Армении. Их результаты будут внимательно анализироваться многими странами. Ключевое значение здесь имеет ответ на фундаментальную дилемму - готово ли армянское общество окончательно выбрать мир как стратегический путь развития или же реваншистские идеи продолжат сохранять влияние на государственную политику.

Для Азербайджана принципиально важно видеть после выборов конкретные шаги: отказ от территориальных претензий и соответствующие конституционные изменения, ликвидация структур бывшего сепаратистского проекта и окончательное закрытие «карабахской темы» как инструмента внутренней и внешней политики.

Именно такие решения способны превратить политические декларации в устойчивую реальность.

Именно по ним будет оцениваться готовность Армении строить собственное будущее.

И именно это покажет, хочет армянский народ вечного мира или вечной войны.