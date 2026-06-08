Названы сроки объявления результатов приемных экзаменов, прошедших 7 июня

В связи с тем, что проверка открытых заданий с развернутым ответом, использовавшихся на приемных экзаменах 7 июня 2026 года, требует определенного времени, объявление результатов планируется через две недели.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Было отмечено, что участники экзамена, а также родители, учителя и эксперты могут ознакомиться с разбором всех тестовых заданий (I группа специальностей, IV группа специальностей, III группа специальностей - география), а также с правильными ответами на закрытые и кодируемые открытые задания, перейдя по соответствующим гиперссылкам.